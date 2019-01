Ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2019 - Βίντεο και φωτογραφίες

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν τις παραλίες της Βραζιλίας και την αμερικανική ήπειρο και μ' αυτόν τον τρόπο ολόκληρος ο κόσμος μπήκε στο νέο έτος 2019, το οποίο αναμένεται ότι θα σφραγίσουν η άνοδος των εθνικισμών και των λαϊκισμών, η αύξηση της ανησυχίας για το κλίμα, η πρόκληση του Brexit, η κρίση των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία.

