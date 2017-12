Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε προσωρινά σήμερα στον σταθμό του Ζωολογικού Κήπου του Βερολίνου λόγω πυκνού καπνού και αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκεί, ανέφερε στο Twitter η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πού οφείλεται ο καπνός. Εικόνες που μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον καπνό να υψώνεται από τον μεγάλο σταθμό, ο οποίος βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από το σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016 η επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά.

Λίγη ώρα αργότερα η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε πως επέτρεψε να επαναληφθεί σήμερα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ζωολογικού Κήπου του Βερολίνου η κυκλοφορία των τρένων που πραγματοποιούν δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων αφού πυροσβέστες κατέσβεσαν μια πυρκαγιά η οποία είχε προκαλέσει μεγάλες ποσότητες καπνού, ωστόσο τα τοπικά δρομολόγια εξακολουθούν να μην εκτελούνται.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N24 πως 15 άνθρωποι διασώθηκαν από μια αποβάθρα που είχε γεμίσει καπνό και ένας δέχεται φροντίδες καθώς έχει τραυματισθεί ελαφρά. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

There is a fire at the train station of Berlin Zoo #Germany pic.twitter.com/kHZKkn9dbJ