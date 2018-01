Φωτιά ξέσπασε σε μεγάλη πολυκατοικία στο Μπρονξ. Μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 12 άτομα.

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες μάχονται για να κατασβήσουν τη φωτιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/yMGPdUeaWI — FDNY (@FDNY) January 2, 2018

«Οι μονάδες μας έφτασαν εγκαίρως και αντιμετώπισαν αμέσως τη μεγάλη αυτή φωτιά. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων απεγκλωβίστηκε από το κτίριο χάρη στους πυροσβέστες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Επτά ενήλικες και εννέα παιδιά βρίσκονται μέσα στους τραυματίες χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Έχουν όλοι μεταφερθεί και ευτυχώς είναι όλοι τους καλά». Δήλωσε ο επίτροπος Nigro του πυροσβεστικού τμήματος της Νέας Υόρκης.

WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/4ly7apGp92 — FDNY (@FDNY) January 2, 2018

#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. Currently 16 non life-threatening injuries have been reported. pic.twitter.com/ICKfR4LsTH — FDNY (@FDNY) January 2, 2018

Οι αρχές θεωρούν πως η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα κατάστημα με έπιπλα, όπου βρίσκεται στον πρώτο όροφο, και επεκτάθηκε στα υπόλοιπα διαμερίσματα

WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/p1PgFLtZ4a — FDNY (@FDNY) January 2, 2018

#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/NtlJhNpHXw — FDNY (@FDNY) January 2, 2018

#FDNY members on scene this morning of a 5-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/BTxJpH94ir — FDNY (@FDNY) January 2, 2018 .

Over 200 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 6-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/oKf3fWqlD2 — FDNY (@FDNY) January 2, 2018

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγες μέρες μετά από εκείνη σε πολυκατοικία της Νέας Υόρκης​ με απολογισμό 12 νεκρούς. Η πυρκαγιά εκείνη είχε ξεκινήσει από κουζίνα και ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν και τέσσερα παιδάκια.