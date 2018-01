Ένα βρέφος 8 μηνών νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυμάτισε είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από την τρελή πορεία οδηγού στον τουριστικό παραλιακό δρόμο της Κόπα Καμπάνα στη Βραζιλία​, όταν παρέσυρε πεζούς με το όχημα του.

Ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να ξεφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε από τις Αρχές και όπως μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ το συμβάν δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

MORE: Car was driven onto the sidewalk in #RiodeJaneiro, driver then attempted to escape but was detained https://t.co/aRsSpgIx2a pic.twitter.com/KKEBNujmgH