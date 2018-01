Το γενικό επιτελείο στρατού της Τουρκίας ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας» εναντίον των Κούρδων ανταρτών στην περιοχή του Αφρίν, στη Συρία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις των Κούρδων στη Συρία ενώ αντάρτες του φιλοτουρκικού Ελεύθερου Συριακού Στρατού μπήκαν στο Αφρίν για να στηρίξουν τις τουρκικές δυνάμεις.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας ξεκίνησαν μια αεροπορική επιχείρηση για να καταστρέψουν στοιχεία» των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) είπε σε μια ομιλία του ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε καταφύγια και κρησφύγετα που χρησιμοποιούν τα μέλη τριών οργανώσεων, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), του κουρδικού συριακού κόμματος PYD και των YPG, υποστηρίζοντας ότι έβαλαν εναντίον τουρκικών θέσεων εντός της Τουρκίας.

«Για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια των συνόρων μας και της περιοχής, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση Κλάδος Ελαίας στις 17.00 (16.00 ώρα Ελλάδας) της 20ής Ιανουαρίου εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK, PYD, YPG και IS (Ισλαμικό Κράτος)» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις τουρκικές δυνάμεις εναντίον των Κούρδων ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο της Συρίας, θέτοντας την Τουρκία απέναντι στους στους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον διανύουν περίοδο έντασης.

