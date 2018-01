Τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Καμπούλ και άνοιξαν πυρ εναντίον πελατών σήμερα, έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του Αφγανιστάν που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ λίγη ώρα αργότερα τις αναφορές επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις ενόπλους σκοτώθηκαν.

Σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό, που ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι αφγανικές υπηρεσίες πληροφοριών οι νεκροί έχουν φτάσει τους πέντε, αλλά είναι πιθανό ο αριθμός να αυξηθεί.

Οι δράστες κρατούσαν 100 ομήρους, από αυτούς 16 ήταν ξένοι υπήκοοι, όπως αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Αφγανιστάν.

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ένας δεύτερος ένοπλος σκοτώθηκε. Επτά τραυματίες απομακρύνθηκαν από τον πρώτο και δεύτερο όροφο, που έχουν πλήρως εκκενωθεί. Όμως προχωράμε με αργούς ρυθμούς για να αποφύγουμε τους θανάτους αμάχων», από τους ένοικους και το προσωπικό, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών Νασράτ Ραχίμι.

«Οι ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο στη στέγη του ξενοδοχείου» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Τα ΜΜΕ μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών Νασράτ Ραχίμι επιβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί.

Spoke with an eyewitness who managed to flee Kabul InterCon Hotel from a back door with five others. He said about 15 people are killed & wounded in the ongoing complex attack.