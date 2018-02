Το αυτοκίνητο που ανέβηκε πάνω σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Σαγκάης το πρωί της Παρασκευής και χτύπησε πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι, οι τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, βγήκε από τον δρόμο από ατύχημα, αφού έπιασε φωτιά, ανέφερε η τοπική αστυνομία, κατηγορώντας τον οδηγό διότι κάπνιζε στο τιμόνι.

Police in Shanghai say driver smoking while transporting gas tanks lost control of van and crashed into busy sidewalk, injuring 17 pedestrians. https://t.co/On4e5Y5dJb pic.twitter.com/3BAhlIE4FK