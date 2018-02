Ένα μαχητικό Sukhoi 25 καταρρίφθηκε κοντά στο Idlib στη βόρεια Συρία, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες.

Την εν λόγω είδηση επιβεβαίωσε και η Ρωσία, που ανακοίνωσε πως ο πιλότος είναι νεκρός. «Ένα ρωσικό αεροσκάφος Su- 25 κατέπεσε ενώ πραγματοποιούσε πτήση πάνω από τη ζώνη αποκλιμάκωσης στην Ιντλίμπ. Ο κυβερνήτης είχε τον χρόνο να ενημερώσει ότι έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του και προσγειώθηκε στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των μαχητών του Μετώπου αλ Νόσρα. Ο πιλότος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης με τους τρομοκράτες» διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται το αεροσκάφος να πλήττεται ενώ άλλο βίντεο δείχνει τα φλεγόμενα συντρίμμια στο έδαφος.

Η περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος ελέγχεται από τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, μια τζιχαντιστική οργάνωση όπου επικρατεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, όπως και άλλες ομάδες ανταρτών.

Confirmed. Rebels shot down the 1st ever #Russia|n fighter jet in #Syria since 2015 (Su-25) in SE. #Idlib CS. Pilot (reportedly) located. Warplanes overflying. pic.twitter.com/HeQRbWz1NC