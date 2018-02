Στιγμές αγωνίας έζησαν μαθητές και καθηγητές στο Λύκειο Stoneman Douglas στη πόλη Παρκλαντ της Φλόριντα μετά από ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον τρίτο όροφο του σχολίου όταν ένας νεαρός άνοιξε πυρ, πυροβολώντας αδιακρίτως. Τα διεθνή δίκτυα κάνουν λόγο για 17 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον 50 τραυματίες!

Έπειτα από αρκετή ώρα, η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον δράστη ο οποίος είχε οχυρωθεί στο κτίριο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είναι ένας πρώην μαθητής του Stoneman Douglas High School, 19 ετών και ονομάζεται Νίκολας Χεσούς Κρουζ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ένας φοιτητής, που ισχυρίζεται ότι γνώριζε τον δράστη, ο 19χρονος είχε εμμονή με τα όπλα έχοντας και διάφορες φωτογραφίες στο κινητό του: «Είναι ένα παιδί με προβλήματα. Του άρεσαν τα όπλα και θεωρώ πως πυροβολούσε έχοντας ένα συναρπαστικό συναίσθημα. Εγώ δεν ήθελα να κάνω παρέα μαζί του, επειδή δεν ήθελα να προκαλέσω κάποια κόντρα, διότι ήταν νευρικός».

Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες δεκάδες ασθενοφόρα πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο , ενώ αρκετοί είναι οι τραυματίες που βρίσκονται στο οδόστρωμα, έχοντας σπεύσει τραυματιοφορείς για να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018

Πάνω από 40 παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του συγκροτήματος

Εντός του σχολικού συγκροτήματος υπολογίζεται ότι εγκλωβίστηκαν πάνω από σαράντα παιδιά τα οποία προσπάθησαν με κάθε τρόπο να προφυλαχθούν, βρίσκοντας καταφύγιο, μέχρι και σε ντουλάπες, την ίδια ώρα που η αστυνομία έχει εκπονήσει σχέδιο απελευθέρωσής του από τις εγκαταστάσεις.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aidan (@TheCaptainAidan) February 14, 2018

Μετά από ώρα τα παιδιά απελευθερώθηκαν, γεγονός για το οποίο ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη, δίνοντας τέλος στην αγωνία στην αγωνία των γονιών.

#UPDATE: Fire Rescue: At least 20 injured after shooting at Marjory Stoneman Douglas High School pic.twitter.com/uAXktQ8I0o — WSVN 7 News (@wsvn) February 14, 2018

Στο Stoneman Douglas High School φοιτούν σχεδόν 3.000 παιδιά, τα οποία ήταν στις εγκαταστάσεις όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επικοινώνησε με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ.