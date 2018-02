Μαίνεται ο ακήρυχτός πόλεμος μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και FBI με τουν πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί έντονη κριτική στην υπηρεσία κατηγορώντας την ότι αγνόησε τα στοιχεία πριν το μακελειό με 17 νεκρούς σε σχολείο της Φλόριντα, καθώς ασχολούνταν με το να αποδείξει ότι υπάρχει ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε tweet που ανέβασε ο Τραμπ κατηγόρησε την υπηρεσία ότι «αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για να αποδείξει ότι τη ρωσική σύμπραξη με την καμπάνια Τραμπ. Δεν υπάρχει σύμπραξη. Γυρίστε στα βασικά και κάντε μας όλους υπερήφανους». «Είναι πολύ λυπηρό που το FBI έχασε όλες τις ενδείξεις που είχε για τον δράστη στη Φλόριντα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό», τόνισε.

Το FBI παραδέχθηκε ότι απέτυχε να χειριστεί σωστά ενδείξεις που είχε για τον δράστη του μακελειού, Νίκολας Κρουζ, που ομολόγησε την πράξη του.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!