Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πυροβολισμούς​ εντός του χώρου του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Μίσιγκαν που είχαν σαν αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ενώ κατά το USA Today υπάρχουν δύο νεκροί.

Το πανεπιστήμιο καλεί όσους βρίσκονται εντός της πανεπιστημιούπολης να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο εντός του χώρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση υπόπτου για «περιστατικό ασφαλείας».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πυροβολισμοί φαίνεται πως έπεσαν στον τέταρτο όροφο του κτιρίου με την αστυνομία να αναφέρει πως δέχθηκε κλήση για πυροβολισμούς.

Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος και σύμφωνα με τις αρχές θεωρείται «οπλισμένος και επικίνδυνος». Είναι μαύρος, 19 ετών και οι αρχές καλούν τους φοιτητές αν τον δουν να μην τον πλησιάσουν.

Το πανεπιστήμιο, το οποίο έχει περίπου 20.000 φοιτητές, βρίσκεται στο Mount Pleasant, περίπου δύο ώρες βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.