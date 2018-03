Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ύστερα από πτώση ελικοπτέρου στον ποταμό Ιστ Ρίβερ της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη συντριβή ελικοπτέρου στο ποτάμι. Ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για το δυστύχημα μετά τις 21:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δώσει κάποιον απολογισμό.

Μόνο ο πιλότος επέζησε και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην αστυνομία.

Δεν είναι γνωστή καμιά λεπτομέρεια για τους ανθρώπους που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στο Άπερ Ιστ Σάιντ, όχι μακριά από το Σέντραλ Παρκ, στο Μανχάταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το New York 1.

Η Ο Έρικ Φίλιπς, εκπρόσωπος του δημάρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλέιζιο, γνωστοποίησε ότι ο δήμαρχος ενημερώθηκε για το συμβάν. «Δύτες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής είναι ήδη επί τόπου και στο νερό», ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του δημάρχου μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Amateur video footage of helicopter crash landing in E. River Dr., New York City Manhattan 90s pic.twitter.com/deFBuk39Am