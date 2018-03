Από τα άρθρα για τους "πρωτόγονους" Αβορίγινες της Αυστραλίας, μέχρι την εντυπωσιακή απουσία Αφροαμερικανών από τις σελίδες του, το περιοδικό National Geographic παραδέχεται σήμερα ότι κάποτε ήταν διαποτισμένο από ρατσισμό.

Το μεγάλο αμερικανικό περιοδικό Ανθρωπογεωγραφίας υπήρξε ένοχο για "κάθε είδους ρατσιστικό κλισέ" γράφει η αρχισυντάκτρια Σούζαν Γκόλντμπεργκ στο τεύχος Απριλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στο θέμα της φυλής. Ο τίτλος είναι "Για δεκαετίες, η κάλυψή μας ήταν ρατσιστική".

Με ευκαιρία τη συμπλήρωση 50 ετών από τον θάνατο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, μεγάλου αγωνιστή των πολιτικών δικαιωμάτων, το περιοδικό ζήτησε από τον Τζον Έντουιν Μέισον, ιστορικό του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, να επανεξετάσει το αρχείο των τευχών του.

Η Γκόλντμπεργκ, αναφέρει το BBC, έμεινε "άφωνη" από τη λεζάντα μιας φωτογραφίες Αβορίγινων το 1916: "Αυτοί οι άγριοι έχουν τη χαμηλότερη νοημοσύνη μεταξύ των ανθρώπων".

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, διαπίστωσε ο ιστορικός, οι εικόνες μη λευκών Αμερικανών σπάνιζαν στο National Geographic, εκτός αν επρόκειτο για υπηρέτες ή εργάτες.

Ολόκληρος ο κόσμος παρουσιαζόταν μοιρασμένος ανάμεσα στους "πολιτισμένους" και τους "απολίτιστους".

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt