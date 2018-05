Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Βρετανία όπου η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύεται τον πρίγκιπα Χάρι στο κάστρο των Ουίνδσορ.

Πρόκειται για ένα γάμο με παγκόσμια λάμψη που έχει χαρακτηριστεί «σύγχρονο παραμύθι».

Το λαμπρό γεγονός της χρονιάς παρακολουθούν εκτός από τους800 προσκεκλημένους του ζεύγους και εκατομμύρια άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο.

Η Μέγκαν Μαρκλ έφτασε με λιμουζίνα για το παρεκκλήσι στο Ουίνδσορ ενώ ο πρίγκιπας Χάρι, συνοδευόμενος από τον αδελφό του Ουίλιαμ, έφθασε πεζός.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια, μέλη άλλων βασιλικών οικογενειών και διασημότητες έχουν γεμίσει το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τη Βρετανία, έναν λαμπερό γάμο στον παλαιότερο κατοικημένο πύργο του κόσμου.

Φωτογραφία: Απαστράπτουσα η Μέγκαν Μαρκλ

Φωτογραφία: Η άφιξη της βασίλισσας Ελισάβετ

Φωτογραφία: Τον πρίγκιπα Χάρι συνόδευε ο αδερφός του πρίγκιπας Ουίλιαμ

Φωτογραφία: Ο πρίγκιπας Χάρι κατά την άφιξη του

Φωτογραφία: Το ζεύγος Μπέκαμ

Φωτογραφία: Οι γονείς της Δούκισας του Κέιμπριζ, Κέιτ Μίντλετον

Φωτογραφία: Η Πίπα Μίντλετον με το σύζυγο της

Φωτογραφία: Η λαμπερή Βικτώρια Μπέκαμ

Φωτογραφία: Το ζεύγος Τζόρτζ Κλούνεϊ - Αμαλ Αλαμουντίν

Φωτογραφία: Η Αμερικανίδα τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς και ο σύζυγος της

Η αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ θα φορέσει βέρα από χρυσό Ουαλίας, δώρο της βασίλισσας για τον γάμο της με τον εγγονό της Ελισάβετ Β΄πρίγκιπα Χάρι.

Η βέρα του πρίγκιπα θα είναι πλατινένια με ιδιαίτερο φινίρισμα, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον.

Και οι δύο βέρες κατασκευάστηκαν στο κοσμηματοπωλείο Cleave and Company, το οποίο έφτιαξε και το δακτυλίδι των αρραβώνων της Μέγκαν.

Ο χρυσός Ουαλίας εξορύσσεται στο βόρειο και νότιο τμήμα της βρετανικής αυτής περιοχής και είναι ιδιαίτερα ακριβός λόγω της προέλευσής του και της σπανιότητάς του.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας με τη βρετανική αστυνομία βρίσκεται επί ποδός.

Όλοι οι δρόμοι κοντά στο σημείο είναι κλειστοί ενώ οι περιπολίες από τους αστυνομικούς είναι συνεχείς. Την ίδια ώρα πάνοπλοι αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Οι Ειδικές δυνάμεις μαζί με εκπαιδευόμενους σκύλους αξιοποίησαν τη χθεσινή πρόβα για να αξιολογήσουν τυχόν απειλές.

Η διαδρομή απ’ όπου περνά το ζευγάρι προς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι πλήρως ελεγχόμενη καθώς ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονται στις στέγες των σπιτιών ενώ οδοφράγματα έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους για να εμποδίσουν τη διέλευση αυτοκινήτων.

11:00 -Οι καλεσμένοι που θα παρακολουθήσουν το γάμο από τον περιβάλλοντα χώρο του κάστρου θα πάρουν θέση

11:30-13:00 -Αφιξη των 800 καλεσμένων του ζευγαριού

13:20 -Αφιξη των μελών της βασιλικής οικογένειας

13:45 -Αφιξη του πρίγκιπα Χάρι μαζί με τον κουμπάρο του πρίγκιπα Γουίλιαμ

13:55 -Αφιξη της βασίλισσας Ελισάβετ

13:59 -Αφιξη της νύφης, Μέγκαν Μαρκλ

14:00 -Ξεκινά ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

15:00 -Θα ολοκληρωθεί η γαμήλια τελετή

15:00-15:25 -Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με την άμαξα, θα διασχίσουν τους δρόμους του Ουίνδσορ για να χαιρετήσουν τα πλήθη

15:00 -Οι 800 καλεσμένοι στο πάρτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ θα προσέλθουν σε μια από τις αίθουσες εκδηλώσεων του κάστρου

15:30 -Θα προσέλθουν στο χώρο της δεξίωσης ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκ

17:30 -Η δεξίωση θα ολοκληρωθεί, οι καλεσμένοι θα αποχωρήσουν

21:00 -Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ θα φθάσουν στο Frogmore House όπου ο πρίγκιπας Κάρολος θα δώσει δεξίωση για 200 άτομα, προς τιμήν του ζεύγους.

500.000 λίρες εκτιμάται ότι θα κοστίσει ο γάμος, εκτός από την ασφάλεια, σύμφωνα με διοργανωτές γάμων του Λονδίνου

800 άτομα χωράει το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου

2.640 άτομα είναι καλεσμένα στο κάστρο για να δουν τους νεόνυμφους να καταφθάνουν

3 είναι τα διαμάντια στο χέρι της Μέγκαν. Πρόκειται για ένα διαμάντι από τη Μποτσουάνα το οποίο αγόρασε ο Χάρι, τα οποία πλαισιώνονται από δύο μικρότερα τα οποία προέρχονται από την συλλογή κοσμημάτων της αδικοχαμένης Νταϊάνα

250 άνδρες και γυναίκες από τις δυνάμεις με τις οποίες ο πρίγκιπας Χάρι υπηρέτησε στο Αφγανιστάν θα έχουν «ειδική θέση» στον βασιλικό γάμο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

5.000 απεσταλμένους έχουν τα διεθνή ΜΜΕ

100.000 πολίτες αναμένονται έξω από τα παμπάλαια πέτρινα τείχη του πύργου του Ουίνδσορ

Prince Harry has left his hotel room and is on his way to Windsor for the #RoyalWeddinghttps://t.co/HeKOjK2Z5m pic.twitter.com/9dA2bQR96K