Δύο αστυνομικοί και ένας ακόμη άνδρας έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί, όταν τέσσερις ένοπλοι επιτέθηκαν σε ορθόδοξη εκκλησία στην Τσετσενία της Ρωσίας. Νεκροί είναι και οι δράστες, μετά από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δράστες επιχείρησαν να κρατήσουν ομήρους εντός του ναού του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο Γκρόζνι.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο ανοίγοντας πυρ με τους δράστες, σκοτώνοντας και τους τέσσερις ένοπλους. Ωστόσο από την ανταλλαγή πυρών έχασα τη ζωή τους και δύο αστυνομικοί αλλά και ένας πιστός.

Ο πρόεδρος της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος επέβλεψε προσωπικά την επιχείρηση.



