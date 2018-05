Οι ηγέτες της Βόρειας και Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν και Μουν Τζε - ιν, συναντήθηκαν στην αποστρατικοποιημένη ζώνη των δύο χωρών σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία και να πραγματοποιηθεί η ιστορική συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών τους τελευταίους μήνες και έρχεται τη στιγμή όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες να αμβλυνθούν οι διαφωνίες ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας και να γίνει η ιστορική συνάντηση Τραμπ – Ουν.

Σύμφωνα με το γραφείο του Μουν Τζε – ιν, οι συζητήσεις έγιναν στη βόρεια πλευρά του χωριού Πανμουντζόμ και πλήρης ενημέρωση για το περιεχόμενο τους αναμένεται την Κυριακή.

Την Πέμπτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής, που είχε προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου, ωστόσο με tweet αποκάλυψε πως είχε «πολύ παραγωγικές συζητήσεις» με την Πιονγκγιάνγκ για τον επαναπρογραμματισμό της.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.