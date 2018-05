Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Μουν Τζε-ιν ​πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική συνάντηση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για να εξασφαλίσει την επιτυχή πραγματοποίηση μιας συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Κιμ και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι.

Πρόκειται για τη σαφέστερη μέχρι στιγμής ένδειξη ότι η σύνοδος κορυφής του Τραμπ με τον Κιμ είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, στις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

Η συνάντηση ανάμεσα στον Μουν και τον Κιμ στο μεθοριακό χωριό Πανμουντζόμ, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί, πραγματοποιήθηκε έναν μήνα αφότου είχαν πραγματοποιήσει στο ίδιο σημείο την πρώτη διακορεατική σύνοδο κορυφής σε περισσότερο από μια δεκαετία και είχαν δηλώσει πως θα εργασθούν για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.

«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις για την επιτυχία της συνόδου κορυφής Βόρειας Κορέας - ΗΠΑ και για την εφαρμογή της Διακήρυξης του Πανμουντζόμ», ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο προεδρικός εκπρόσωπος της Νότιας Κορέας.

Ο Μουν, ο οποίος είχε επιστρέψει στη Σεούλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έπειτα από μια συνάντηση με τον Τραμπ, θα ανακοινώσει λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον Κιμ αύριο Κυριακή το πρωί.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως η Ουάσιγκτον έχει «παραγωγικές συνομιλίες» με την Πιονγκγιάνγκ για να προγραμματισθεί και πάλι η συνάντηση της 12ης Ιουνίου -- μόλις μια ημέρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος την είχε ακυρώσει.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.