Καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου αφού κεραυνός έπληξε το σύστημα του αεροδρομίου για την τροφοδοσία των αεροσκαφών με καύσιμα, στη διάρκεια καταιγίδων κατά τις οποίες έπεσαν περισσότεροι από 64.000 κεραυνοί.

Όπως μεταδίδει το BBC, χθες τη νύκτα καταγράφηκαν περίπου 15.000 κεραυνοί μέσα σε τέσσερις ώρες.

Ο βρετανικός ουρανός φωτίσθηκε στη διάρκεια της νύκτας από τις ηλεκτρικές καταιγίδες και υπήρξαν πληροφορίες για πλημμύρες και για σπίτια που έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τις καταρρακτώδεις βροχές.

Το Στάνστεντ είναι το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Λονδίνου και σημαντικός κόμβος της εταιρείας Ryanair, η οποία ανακοίνωσε πως οι πελάτες της μπορούν να αποζημιωθούν πλήρως.

«Δυστυχώς πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Στάνστεντ λόγω βλάβης που σημειώθηκε νωρίτερα στο σύστημα του αεροδρομίου για την τροφοδοσία των αεροπλάνων με καύσιμα εξαιτίας κεραυνού», δήλωσε εκπρόσωπος.

Το σύστημα τροφοδοσίας επισκευάσθηκε σήμερα το πρωί, όμως οι ταξιδιώτες προειδοποιήθηκαν να επικοινωνούν με το αεροδρόμιο πριν ταξιδέψουν και επιβάτες που έμειναν κλεισμένοι πολλή ώρα μέσα σε αεροπλάνα διαμαρτυρήθηκαν στο Twitter ότι δεν τους δίνονταν εξηγήσεις για την καθυστέρηση.

«Μηχανικοί έχουν πλέον επισκευάσει το σύστημα. Ωστόσο μπορεί ακόμη πτήσεις να καθυστερήσουν ή να ματαιωθούν», αναφέρει το αεροδρόμιο του Στάνστεντ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Without a doubt, the most furious #lightning storm over London I've EVER witnessed!!! AMAZING!!! #storm #london #thunder pic.twitter.com/Vq6oM6fhQK