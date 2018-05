Ο Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί πάθη... και από τις δύο πλευρές. Στην πλευρά των υποστηρικτών του Τούρκου προέδρου τάχθηκε ο πρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατικής Δράσης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Μπακίρ Ιζετμπέκοβιτς, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης του Ερντογάν στο Σαράγεβο.

"Ο Ερντογάν εστάλη από τον Θεό, όπως συμβαίνει κάθε φορά με έναν άνθρωπο που είναι εντεταλμένος του Αλλάχ για να ανανεώσει τη θρησκεία. Κανείς δεν μπορεί να πλήξει τον Ερντογάν", είπε ο Ιζετμπέκοβιτς, όπως μετέδωσε στον λογαριασμό του στο Twitter o δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt.

