Συγγνώμη ζήτησε ο Ευρωπαίος, Γκίντερ Έτινγκερ για την φράση του ότι οι αγορές «θα μάθουν στους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν» μετά τον σάλο που προκάλεσε στη χώρα η εν λόγω αποστροφή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Έτινγκερ σημείωσε πως «σέβομαι πλήρως τη βούληση των ψηφοφόρων, είτε της αριστεράς, είτε της δεξιάς, είτε του κέντρου, σε όλες τις χώρες». Εξήγησε ότι όταν αναφερόταν στις εξελίξεις στις χρηματαγορές στην Ιταλία δεν ήθελε να φανεί ασεβής.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό. Η Ιταλία, ως ιδρυτικό μέλος έπαιζε και παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει σε αυτήν την πορεία», πρόσθεσε.

I did not mean to be disrespectful and I apologize for this. Read my full statement on my remarks on #Italy in the @dwnews interview: https://t.co/oCDeGkK1gu @RiegertBernd #oettinger

Ο επίτροπος έδωσε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μπέρντ Τόμας Ρίγκερτ, απεσταλμένο της DW στις Βρυξέλλες, ο οποίος σε tweet του σημείωνε πως ο κ. Έρτινγκερ δήλωνε «οι χρηματαγορές θα μάθουν στους Ιταλούς πώς να ψηφίζουν».

Λίγα λεπτά αργότερα ο δημοσιογράφος σε νέα ανάρτησή του στο Twitter σημείωσε πως υπήρξε από την πλευρά του παρανόηση των όσων δήλωσε ο Επίτροπος και τόνισε πως για αυτό τον λόγο διέγραψε την δήλωση.

Η δήλωση του επιτρόπου Έτινγκερ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της DW ήταν: « Η ανησυχία και η προσδοκία μου είναι ότι οι προσεχείς εβδομάδες θα δείξουν ότι οι εξελίξεις στις αγορές, τα ομόλογα και την οικονομία της Ιταλίας θα γίνουν τόσο εκτεταμένες ώστε να μπορούν να αποτελέσουν σήμα στους ψηφοφόρους για να μην ψηφίσουν λαϊκιστές είτε στην δεξιά είτε στην αριστερά».

In my first Tweet on exclusive #Oettinger Interview I misquoted the commissioner. That‘s why I deleted it. It was meant to be a rapid reaction summary of the interview. I apologize for the confusion and the mistake. Please, read the translated quotes (still plenty there). #Italy pic.twitter.com/2yEQSd5LRx