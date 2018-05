Μια απρόσμενη, αλλά... υπέροχη συνάντηση, είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, καθώς τον επισκέφθηκε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η διάσημη τηλεπερσόνα συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ στο οβάλ γραφείο του για την υπόθεση της Αλις Τζόνσον και στη συνέχεια μίλησε για περίπου μία ώρα με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κουσνερ και σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ.

Οσον αφορά την υπόθεση της Άλις Τζόνσον, πρόκειται για μία 63χρονη γυναίκα, μητέρα 4 και γιαγιά 6 παιδιών, η οποία πήρε ποινή ισόβιας κάθειρξης για κατοχή κοκαΐνης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 1996.

Ετσι, λοιπόν, η Καρντάσιαν βρέθηκε στον Λευκό Οίκο προκειμένου να ζητήσει να δοθεί χάρη στην Τζόνσον καθώς και να συζητήσει γενικότερα για τη σωφρονιστική μεταρρύθμιση και το θέμα των ποινών.

H Καρντάσιαν μετά την συνάντηση έγραψε η ίδια στο Twitter:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για το χρόνο που μου διέθεσε σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω ότι ο Πρόεδρος θα δώσει χάρη στην Άλις Μαρί Τζόνσον η οποία εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της και ελπίζουμε ότι τόσο η ίδια όσο και άλλοι θα κερδίσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη φυλακή».

