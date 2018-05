Κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει προς υπεράσπιση της αμερικανικής οικονομίας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έκανε πράξη την προειδοποίηση για επιβολή δασμών σε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μεξικού και του Καναδά.

Το μέτρο που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εμπορίου Ουίμπουρ Ρος αφορά τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στον Παγκόσμο Οργανισμό Εμπορίου και προχωρά στην επιβολή πρόσθετων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, οι οποίοι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η Κομισιόν έκανε μάλιστα λόγο για απροκάλυπτο προστατευτισμό, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των ΗΠΑ για πτώση των τιμών χάλυβα και αλουμινίου λόγω υπερπαραγωγής στην Ευρώπη.

It’s a bad day for world trade. US leaves us no choice but to proceed with a WTO dispute settlement case and the imposition of additional duties on a number of US imports. We will defend the EU’s interests, in full compliance with international trade law. https://t.co/J3wPW5Ew7K pic.twitter.com/aDlOWcSgRv