Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα συναντηθεί εν τέλει με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Η δήλωση ήρθε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με έμπιστο στρατηγό του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος έφτασε στoν Λευκό Οίκο προκειμένου να παραδώσει επιστολή που αφορά την προετοιμασία συνάντησης ανάμεσα στους δύο πρώην μεγάλους εχθρούς.

Ο Τραμπ δήλωσε πως η επιστολή ήταν «πολύ ενδιαφέρουσα» και ότι ίσως στο μέλλον θα ήταν πρέπον να την αποκαλύψει. Λίγο αργότερα, όμως, είπε ότι... δεν έχει διαβάσει ακόμα το γράμμα.

Σημείωσε πάντως ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ «βοήθησε αρκετά» ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τη συνάντηση.

Ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Σολ, δεξί χέρι του Κιμ και αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας, συναντήθηκε αρχικά στη Νέα Υόρκη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.



Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε το απόγευμα ότι οι προετοιμασίες για την πολυσυζητημένη συνάντηση Τραμπ – Κιμ «βρίσκονται σε καλό δρόμο», αν και απομένει ακόμα «πολλή δουλειά».

Good progress today during our meetings with Kim Yong Chol and his team. #NorthKorea and the world would benefit greatly from the denuclearization of the Korean Peninsula. pic.twitter.com/QfeALSsxGA