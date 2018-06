Λίγη ώρα μετά την παραλαβή της επιστολής του Κιμ Γιονγκ Ουν από στενό συνεργάτη του Βορειοκορεάτη ηγέτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ήταν «πολύ ωραία».

Οκτώ λεπτά αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως δεν την έχει διαβάσει.

«Ήταν μια συνάντηση όπου μου επιδόθηκε μια επιστολή από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και αυτή η επιστολή ήταν πολύ ωραία. Θα θέλατε να μάθετε τι περιλαμβάνει η επιστολή;», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκό Οίκο. «Πόσο πολύ θέλετε να μάθετε»; τους ρώτησε. Οκτώ λεπτά αργότερα, ερωτηθείς αν έστειλε απάντηση, ομολόγησε ότι ο φάκελος παρέμενε κλειστός.

«Δεν έχω δει ακόμα το γράμμα», είπε ο Τραμπ!

Donald Trump says his letter from Kim Jong-un was “a very nice letter”.



Eight minutes later, he says he hasn’t opened it yet. pic.twitter.com/ZOgqODlsY7