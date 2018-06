Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός άνδρα.

«Γύρω στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία επενέβη καθώς ένα πρόσωπο δημιουργούσε προβλήματα, κατόπιν ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού όπλου του», επισήμανε μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο άνδρας «τραυματίστηκε στα πόδια» διευκρίνισε η αστυνομία με μήνυμά της στον λογαριασμό της στο Twitter.

Επιπλέον, οι αρχές απηύθυναν έκκληση «να αποφευχθεί κάθε σεναριολογία» σχετικά με τα κίνητρα του άνδρα που τραυματίστηκε, τονίζοντας ότι δεν μπορούν, προς το παρόν, να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να αποκλείουν την περιοχή και δύο ασθενοφόρα να καταφτάνουν.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A