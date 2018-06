Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ κατά δρομέων που συμμετείχαν στον μαραθώνιο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, η γυναίκα άνοιξε πυρ από ταράτσα οικήματος το οποίο βρίσκεται κοντά στην γραμμή τερματισμού για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες και την συνέλαβαν. Δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά τα κίνητρα της πράξης.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για τραυματίες. Η αστυνομία ανέφερε πως μετά τη σύλληψη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους.

BREAKING NEWS: San Diego police respond to "active shooter" call during Rock N Roll marathon. Race has been stopped according to my friend who is 200 yards from finish line. pic.twitter.com/CAzDkSWadU