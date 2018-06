Τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της λάβας που έρευσε μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο, αναφέρει νεότερος απολογισμός που δημοσιοποίησε η Πολιτική Προστασία της Γουατεμάλας.

Η έκρηξη είχε σαν αποτέλεσμα να εκλυθούν τεράστιες ποσότητες λάβας και μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού και τέφρας να φθάσει σε μεγάλο ύψος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ήταν σαν «ένα ποτάμι λάβας» να «υπερχείλισε»: «έπληξε το χωριό Ελ Ροδέο. Υπάρχουν τραυματίες, άνθρωποι που κάηκαν, υπάρχουν νεκροί», είπε ο Σέρχιο Καμπάνιας, γενικός γραμματέας της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Γουατεμάλας, ο οποίος μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας.

Η έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας του μοναδικού διαδρόμου του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας. Ο διάδρομος έκλεισε εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας, για να μην κινδυνεύσουν τα αεροσκάφη και το επιβατικό κοινό, εξήγησε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γουατεμάλας μέσω Twitter.

Το ηφαίστειο απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας και βρίσκεται κοντά στην Αντίγουα, μια πόλη της αποικιοκρατικής εποχής που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός και είναι επίσης γνωστή για τις φυτείες καφέ που βρίσκονται εκεί. Εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν από το θέρετρο La Reunion, όπου βρίσκεται ένα γήπεδο γκολφ, κοντά στην Αντίγουα.

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει μια πυκνή στήλη ηφαιστειακής τέφρας να υψώνεται πάνω από το κλαμπ του γκολφ. Η λάβα ρέει στην άλλη πλευρά του ηφαιστειακού κώνου.

Τα τεράστια νέφη ηφαιστειακής τέφρας είναι ορατά από πολλές περιοχές της χώρας και ποσότητες στάχτης έπεσαν σε τέσσερις επαρχίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Αξιωματούχοι ωστόσο προέτρεψαν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Ο Νταβίντ δε Λεόν, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης καταστροφών, εξήγησε ότι απλά άλλαξε κατεύθυνση ο άνεμος.

It’s look like an edited picture uh unfortunately this is what the lava is doing to my country Guatemala after one of the biggest Volcano erupted today, i’m asking for you all to pray for the people that is losing everything today. #VolcánDeFuego pic.twitter.com/OtnfNDBenX