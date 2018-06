Η γερμανική αστυνομία σήμανε πριν από λίγο τη λήξη συναγερμού στο δημοτικό σχολείο του Γκεζούντμπρούνεν, μια περιοχή στο βόρειο τμήμα του Βερολίνου, το οποίο είχε αποκλείσει νωρίτερα έπειτα από ένα τηλεφώνημα που ενημέρωνε τις αρχές για "δύο ύποπτα πρόσωπα" που είχαν εισέλθει στους χώρους του.

Άνδρες της ειδικής μονάδας SEK της γερμανικής αστυνομίας μετέβησαν επί τόπου, εκκένωσαν το σχολείο και πραγματοποίησαν έρευνα στους χώρους του και στη γύρω περιοχή.

Οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε γειτονική εκκλησία.

"Δεν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο ή επικίνδυνο πρόσωπο στους χώρους του σχολείου. Όλοι οι μαθητές και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς", δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Aktuell sind wir wegen des Verdachts einer Gefahrenlage in einer Grundschule in der Gotenburger Straße in #Gesundbrunnen im Einsatz. Weitere Infos folgen.

