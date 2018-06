Πυρκαγιά ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Μέιφερ του κεντρικού Λονδίνου.

Έξι πυροσβεστικά οχήματά της με 35 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, στην Μπόρντον Στριτ.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν στο συγκρότημα υπάρχουν εγκλωβισμένοι ένοικοι, ενώ άγνωστα είναι και τα αίτια της πυρκαγιάς.

Firefighters are tackling a fire at a first and second floor flat in #Mayfair https://t.co/eE6vdX4yXz pic.twitter.com/OFekcxwgdn