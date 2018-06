Εικόνες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την τουρκική αστυνομία να συλλαμβάνει και να βασανίζει μαθητές στην Κωνσταντινούπολη κατά την τελευταία μέρα του σχολικού έτους.

Η αστυνομία επενέβη εναντίον των μαθητών στο Kadıköy, μια γειτονιά στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, καθώς διαδήλωσαν το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα με το σύνθημα «Έχετε τις κάρτες αναφοράς, έχουμε το μέλλον».

Η πλατφόρμα κατά της λογοκρισίας Direnişteyiz24.org μοιράστηκε υλικό και εικόνες από τη διαδήλωση, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης πολλών φοιτητών, οι οποίοι ήταν δεμένοι με χειροπέδες πίσω από την πλάτη και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό λεωφορείο.

Footage shows high school students being severely beaten in a police bus in Kadikoy, Istanbul on Friday. They were reportedly detained for participating in protests at the end of the school year. Reportedly 25 detained, most high school students. [video: Tamer Doğan] pic.twitter.com/Qz5wuJP69n