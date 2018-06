Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε το ακόλουθο αιχμηρό tweet: «Οι συναντήσεις μεταξύ των συμβούλων και των αντιπροσώπων πάνε καλά και γρήγορα... Στο τέλος όμως αυτό δεν έχει σημασία. Θα ξέρουμε όλοι σίγουρα αν μια πραγματικά καλή συμφωνία, σε αντίθεση με αυτές του παρελθόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί».

The fact that I am having a meeting is a major loss for the U.S., say the haters & losers. We have our hostages, testing, research and all missle launches have stoped, and these pundits, who have called me wrong from the beginning, have nothing else they can say! We will be fine!