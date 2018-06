«Νιώθουμε μεγάλη τιμή που υπογράφουμε αυτό το έγγραφο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέα, Κιμ Γιονγκ Ουν, στη Σιγκαπούρη. Στο κοινό κείμενο, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» και η Βόρεια Κορέα δεσμεύεται ως προς την αρχή «της πλήρους αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου».

Στο κείμενο δεν γίνεται αναφορά στην απαίτηση της αμερικανικής πλευράς για «πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση», φόρμουλα που σημαίνει την εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων και την αποδοχή επιθεωρήσεων, αλλά επαναλαμβάνεται μία παλαιότερη πιο αόριστου χαρακτήρα δέσμευση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είχαμε μία ιστορική συνάντηση. Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε το παρελθόν πίσω και να υπογράψουμε μία ιστορική συμφωνία», δήλωσε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν και συνέχισε:

«Ο κόσμος θα δει την αλλαγή σύντομα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ που βοήθησε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι περήφανος με ότι συνέβη σήμερα και ξεκαθάρισε ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κορεατική χερσόνησο θα είναι πολύ διαφορετική.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι είχε μια «φανταστική συνάντηση» με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη και έκανε λόγο για την επίτευξη «μεγάλης προόδου».

«Ήταν στ' αλήθεια μια φανταστική συνάντηση», η οποία εκτυλίχθηκε «καλύτερα απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έπειτα από το γεύμα εργασίας που είχαν οι ηγέτες και κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων των δύο κρατών. «Θα πάμε τώρα να υπογράψουμε» μια συμφωνία, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού.

Λίγη ώρα αργότερα οι δύο ηγέτες υπέγραψαν τη συμφωνία μπροστά στις κάμερες, χωρίς να ανακοινώσουν το περιεχόμενου του εγγράφου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας κάθισαν μαζί στο τραπέζι σε έναν από τους χώρους του πολυτελούς ξενοδοχείου Capella, στο νησί Σεντόσα της Σιγκαπούρης, για ένα γεύμα εργασίας, αφού ολοκληρώθηκαν και οι διευρυμένες διμερείς συνομιλίες, έπειτα από την κατ' ιδίαν συζήτηση των ηγετών νωρίτερα το πρωί.

Πέραν από τους Τραμπ και Κιμ, στο τραπέζι κάθισαν μαζί τους 13 αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των δύο κρατών.

Ο Κιμ έκανε λόγο νωρίτερα για ένα «καλό πρελούδιο για την ειρήνη», ενώ ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι δύο ηγέτες οικοδομούν μια «καλή σχέση».

«Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση, δεν έχω καμιά αμφιβολία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε μια από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να υποβάλλουν στους ηγέτες αφού κάθισαν.

Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι «οι παλιές πρακτικές και οι παλιές προκαταλήψεις ήγειραν πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

Ο Κιμ επέλεξε μαύρο κοστούμι Μάο, ο Τραμπ βαθύ μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα για την ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών, πιθανόν τη σημαντικότερη στιγμή των θητειών αμφοτέρων μέχρι σήμερα.

