Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη, σε μία ιστορική στιγμή όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πρόκεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες, ενώ η άφιξή τους στο ξενοδοχείο Capella της Σιγκαπούρης πραγματοποίηθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Oι δύο ηγέτες, χαμογελαστοί συνομίλησαν μόνοι τους για περίπου 30 λεπτά, ενώ άμεσα επέστρεψαν στην αίθουσα συσκέψεων με συμβούλους και συνεργάτες που θα συμμετάσχουν στο δεύτερο σκέλος των συζητήσεων.

Φυσικά το επίκεντρο της συζήτησης των δύο ανδρών είναι η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, κάτι που απαιτούν οι ΗΠΑ από τη Βόρειο Κορέα.

