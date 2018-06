Ο Ντόναλντ Τραμπ αντεπιτέθηκε την Τρίτη στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αποκαλώντας τον «ένα άτομο με πολύ χαμηλό δείκτη νοημοσύνης», μετά το ξέσπασμα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Τόνι, που μεταδιδόταν απευθείας τηλεοπτικά.

Δύο ημέρες μετά το ξέσπασμα του Ντε Νίρο, ο οποίος εξύβρισε επί σκηνής τον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως είδε το επίμαχο απόσπασμα και πρόσθεσε πως «στ' αλήθεια πιστεύω ότι τα έχει χάσει από τις μπουνιές» που έχει δεχθεί--προφανώς αναφερόταν στην ταινία Οργισμένο Είδωλο (Raging Bull, 1980, σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορτσέζε), στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται τον αυτοκαταστροφικό πυγμάχο Τζέικ ΛαΜότα.

Εκπρόσωποι του Ντε Νίρο δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters να σχολιάσουν την τοποθέτηση του Τραμπ.

Tο κοινό στην αίθουσα όπου διεξαγόταν η τελετή απονομής των βραβείων Τόνι επευφήμησε ηχηρά τον ηθοποιό όταν εκείνος, εντελώς απροειδοποίητα, καθώς παρουσίαζε τον τραγουδιστή Μπρους Σπρίνγκστιν, καταφέρθηκε με υβριστικό τρόπο εναντίον του Τραμπ. Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, που μετέδιδε απευθείας τα βραβεία, επέλεξε να σβήσει, παρεμβάλλοντας το... πατροπαράδοτο «μπιπ», την υβριστική έκφραση που χρησιμοποίησε δύο φορές ο διάσημος ηθοποιός.

«Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ένα άτομο με πολύ χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, έχει φάει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι από αληθινούς πυγμάχους στις ταινίες. Τον παρακολούθησα χθες βράδυ και στ' αλήθεια πιστεύω ότι τα έχει χάσει από τις μπουνιές», έγραψε ο Τραμπ στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. «Υποθέτω δεν συνειδητοποιεί ότι η οικονομία τα πάει καλύτερα από ποτέ, η απασχόληση σπάει ρεκόρ, πολλές εταιρείες επενδύουν ξανά στη χώρα μας. Ξύπνα Γρονθοκοπημένε!», συμπλήρωσε σε δεύτερη ανάρτησή του.

