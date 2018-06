Οδηγός ταξί έπεσε πάνω στο πλήθος, σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μόσχας, μεταδίδει το πρακτορείο Sputnik.

Σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί λόγω της διεξαγωγής του Μουντιάλ, το όχημα πρώτα χτύπησε μια πινακίδα σήμανσης και έπειτα προσέκρουσε στο πλήθος τραυματίζοντας οκτώ άτομα.

BREAKING: Video shows moment taxi hit and injured as many as 8 people in Moscow, Russia earlier today. Police say the driver lost control. pic.twitter.com/70EQ00MzQp