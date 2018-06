Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη την Δευτέρα στην πολιτική κρίση στη Γερμανία υποστηρίζοντας πως οι Γερμανοί στρέφονται εναντίον της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ εξαιτίας του μεταναστευτικού ζητήματος.

«Ο γερμανικός λαός στρέφεται εναντίον των ηγετών του ενώ η μετανάστευση κλονίζει τον ήδη εύθραυστο συνασπισμό του Βερολίνου. Η εγκληματικότητα στη Γερμανία βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο. Μεγάλο λάθος σε όλη την Ευρώπη το γεγονός ότι αφήνονται να μπουν εκατομμύρια άνθρωποι που τόσο έντονα και βίαια αλλάζουν την κουλτούρα τους!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.]

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us!