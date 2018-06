Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από σφαίρες το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης Μάλμε, στη νότια Σουηδία, γνωστοποίησε η σουηδική αστυνομία.

Εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια έχει αποκλειστεί.

«Ένας άνδρας 18 ετών απεβίωσε στο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία του Μάλμε στον ιστότοπό της. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Η αστυνομία, η οποία απηύθυνε έκκληση σε τυχόν μάρτυρες να προσέλθουν να καταθέσουν για να διασαφηνιστούν οι συνθήκες του βίαιου επεισοδίου, διενεργεί πλέον έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις ως τώρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, τα θύματα έγιναν στόχος πυρών καθώς έβγαιναν από Ίντερνετ καφέ, στην οδό Ντρότινγκαταν, στο κέντρο της πόλης, όχι μακριά από ένα αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:00 (21:00 ώρα Ελλάδας).

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκαν τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος άνοιξε πυρ με αυτόματο.

Οι αρχές βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος τουλάχιστον 18 κάλυκες, ανέφερε η εφημερίδα Dagens Nyheter.

#BREAKING: Shooting in #Malmo in Sweden, man fires automatic weapon at crowd celebrating win of Swedish national team pic.twitter.com/CBXrOAWGjw