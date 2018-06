Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η βρετανική εφημερίδα Guardian δημοσίευσε στην έντυπη έκδοσή της την πολυσέλιδη λίστα των μεταναστών που έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη την τελευταία 20ετία.

Ο δραματικός απολογισμός, διαθέσιμος και σε αρχείο PDF, φτάνει τα 34.361 ονόματα, το καθένα με τη δική του ιστορία.

The Guardian today has printed in their newspaper a list of 34,361 refugees who are known to have died trying to make it to Europe. pic.twitter.com/IqqLD5rCCX