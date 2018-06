Ήταν ο διασημότερος εκπρόσωπος του είδους σε όλο τον κόσμο, ένας γορίλας – θαύμα που φέρεται να είχε σχεδόν ανθρώπινη νοημοσύνη και γνώριζε πώς να χρησιμοποιεί πάνω από 1.000 λέξεις στην αμερικανική νοηματική γλώσσα.

Η Κόκο ο γορίλας πέθανε ήσυχα στον ύπνο της σε ηλικία 46 ετών.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από το Gorila Foundation, το καταφύγιο στην Καλιφόρνια όπου πέρασε η Κόκο το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Koko the gorilla, who appeared on our cover, could chat, tease, and even argue with scientists using sign language. She has died at the age of 46. pic.twitter.com/JX9vlFzpiI