Στο καινούριο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προσγειώθηκε το προεδρικό αεροσκάφος που επέβαινε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερβτογαν .

Το αεροσκάφος του Τούρκου προέδρου ήταν το πρώτο που προσγειώθηκε στην πίστα του νέου αερολιμένα, εγκαινιάζοντας τον στις 20:30 .

BREAKING: Turkish President Recep Tayyip Erdogan's aircraft makes the first ever landing at Istanbul's new colossal airport, which is expected to formally open to air traffic on October 29 pic.twitter.com/4ZmUzaWUMD