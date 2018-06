Τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε σήμερα την παράταση της φυλάκισης του επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, γνωστοποίησε η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μήνυμά της στο Twitter.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Τανέρ Κιλίτς θα παραμείνει στη φυλακή και ότι η επόμενη ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

Ο Κιλίτς παραμένει έγκλειστος στις τουρκικές φυλακές εδώ και έναν χρόνο, κατηγορούμενος ότι παρείχε στήριξη στον ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016.

An utter travesty of justice: Taner will remain in prison. Next hearing will be 7 November. #Turkey, be sure of this: We will not rest until Taner is free and the charges against #Istanbul10 are cleared. #FreeTaner pic.twitter.com/o5IBu6UYkm