Ο σταθμός Charing Cross του Λονδίνου εκκενώθηκε και έκλεισε νωρίς το πρωί μετά τους ισχυρισμούς ατόμου που βρισκόταν στις γραμμές ότι έχει στην κατοχή του βόμβα.

Με την άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη, ενώ τώρα ελέγχουν το σταθμό, ώστε να ξαναδοθεί στην κυκλοφορία.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα περιστατικό στο σταθμό Charring Cross μετά από πληροφορίες για έναν άνδρα στις ράγες, που ισχυρίζεται ότι έχει βόμβα», ανέφερε η αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο τερματικός σταθμός του Charing Cross, είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους και εκκενώθηκε προληπτικά.

Charing Cross station this morning, more police on blues and twos on way as I walked down The Strand... pic.twitter.com/NmuDUqnXdg — Michael O'Sullivan (@ProSecurityMag) 22 Ιουνίου 2018

Σε νεότερη ανάρτησή της η αστυνομία ανέφερε: "Ένας άντρας που ισχυρίζεται ότι έχει βόμβα έχει συλληφθεί. Εργαζόμαστε τώρα για να ανοίξουμε εκ νέου τον σταθμό το συντομότερο δυνατόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβάτες και το σιδηροδρομικό προσωπικό για την υπομονή και την κατανόησή τους κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού".

We are currently dealing with an incident at Charing Cross station following reports of a man on the tracks claiming to have a bomb. The station has been evacuated as a precaution and no services are currently stopping at the station. Please check with @TfL before you travel — BTP (@BTP) 22 Ιουνίου 2018