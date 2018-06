Ασφαλές καταφύγιο στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ βρήκαν 100 περίπου σπάνια και εξωτικά πουλιά, τα οποία κατέσχεσαν οι αρχές από ένα δίκτυο παράνομου εμπορίου άγριων ζώων στην Ευρώπη.

Τα πτηνά επρόκειτο να πωληθούν παράνομα ως κατοικίδια, εάν φυσικά έφθαναν ζωντανά στον τελικό τους προορισμό. Ευτυχώς όμως οι τελωνειακές αρχές τα κατέσχεσαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου. Τα διασωθέντα πουλιά, 14 από τα οποία ανήκουν στα υπό εξαφάνιση είδη, βρήκαν ένα ασφαλές νέο σπίτι στον ζωολογικό κήπο. Ανάμεσα στα πτηνά που απολαμβάνουν τη νέα τους ζωή περιλαμβάνονται εστρίλδα με πορτοκαλί μάγουλα τα οποία προέρχονται από τη δυτική και κεντρική Αφρική, σπάνια αηδόνια καθώς και πουλιά με πολύχρωμα λοφία.

Το ζωολογικό πάρκο του Τσέστερ θεωρείται ένα από τα τρία καλύτερα στον κόσμο καθώς φιλοξενεί εκατοντάδες σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη, ενώ έχει επιτύχει αναπαραγωγές ζώων σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

These birds have been SAVED from the illegal wildlife trade.