Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν τα πρώτα βίντεο από τις απόπειρες νοθείας στις πρόωρες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία.

Ειδικά το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων βράζει, πράγμα που φάνηκε και από τις δηλώσεις του εκπρόσωπου του κόμματος, Μπουλέντ Τεζτσάν, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα υποστήριξε: ««Έφθασαν σε μας πολυάριθμες διαμαρτυρίες».

Έτσι εδώ και λίγη ώρα «παίζει» στα social media ένα βίντεο από εκλογικό κέντρο σε Ερζερούμ, όπου υποστηρικτές του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαζαν τη σφραγίδα στο ψηφοδέλτιο και συγκεκριμένα στη φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου, προφανώς για να τα ρίξουν εντός κάλπης.

Δείτε το βίντεο:

Men here are seen to be stamping multiple ballot papers for Erdogan and his party in the eastern town of #Erzurum. CHP’s @erenerdemnet says in a statement that the related ballot box will be considered void. #TurkeyElections pic.twitter.com/g90KvKrP5u