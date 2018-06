Στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την επικράτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν στις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας έχουν ήδη βγει αρκετοί οπαδοί του.

Στα χέρια τους κρατούν τουρκικές σημαίες με το πρόσωπο του Ερντογάν και σημαίες του κόμματος Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης (ΑΚΡ).

Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Θεραπειά της Κωνσταντινούπολης και έξω από τα κεντρικά γραφεία του AKP στην Άγκυρα.

Car horns blaring & flags waving on the streets of #Gaziantep already in Southeastern #Turkey at the news President #Erdogan has won. #TurkeyElections #Seçim2018 pic.twitter.com/cz7j2zKkEk