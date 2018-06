Στις φλόγες τυλίχθηκε μία αποθήκη τροφίμων στο κέντρο των Βρυξελλών,​ κοντά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε πως: «Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν μπορώ ακόμη να επιβεβαιώσω ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο».

Μάλιστα δίπλα στο κτίριο που φλέγεται στεγάζεται και ένα γνωστό εστιατόριο το οποίο επισκέπτονται διπλωμάτες. Ακόμη τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

#Fire in #Brussels‘ near the #Berlaymont. Crossin Rue Stevin and Rue Saint-Quentin. 3rd fire in one evening seems weird. pic.twitter.com/qvPfPRZtAw