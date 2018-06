Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρθηκε τη Δευτέρα κατά της Harley Davidson, επειδή ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει την παραγωγή των μοτοσικλετών της που προορίζονται για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες χώρες. Στόχος είναι να αποφύγει τους δασμούς που επέβαλαν οι Βρυξέλλες σε αντίποινα για τους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι είναι «κατάπληκτος» διότι «η Χάρλεϊ-Ντέιβιντσον, από όλες τις εταιρείες, έγινε η πρώτη που κουνάει Λευκή Σημαία. Έδωσα σκληρή μάχη για αυτήν (την εταιρεία) και αυτή δεν θέλει να πληρώνει δασμούς για να πουλάει (μοτοσικλέτες) στην Ε.Ε.».

«Οι δασμοί είναι απλά πρόσχημα από μέρους της Χάρλεϊ-κάντε υπομονή!», πρόσθεσε.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA