Αεροσκάφος της ινδικής κυβέρνησης συνετρίβη την Πέμπτη σε πυκνοκατοικημένο προάστιο της Βομβάης.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στην περιοχή ωστόσο για άγνωστους λόγους συνετρίβη σε κτίριο που βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το indiatoday.in μεταδίδει πως πέντε άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους δύο πιλότοι, δύο μηχανικοί και ένας άνθρωπος στο έδαφος.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους ωστόσο σύμφωνα με την ίδια πηγή ομάδα του Γραφείου Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων βρίσκεται καθ’ οδόν προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα.

