Η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι, μετέδωσε το πολύ προσφιλές στον Ντόναλντ Τραμπ τηλεοπτικό δίκτυο FOX NEWS

Ο δημοσιογράφος John Roberts διευκρίνισε με ανάρτηση του στο twitter πως εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία.

Όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη η συνάντηση των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα διαρκέσει μερικές ώρες, ενώ μετά το τέλος της συνάντησης θα υπάρξει κοινή συνέντευξη τύπου.

White House and Kremlin have settled on Helsinki, Finland as the location for the @realDonaldTrump - Putin summit. Date to be announced today.