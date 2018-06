«Αρκετοί» άνθρωποι φαίνεται ότι σκοτώθηκαν από ένοπλο που άνοιξε πυρ στα γραφεία της εφημερίδας Capital Gazette στο Ανάπολις της πολιτείας Μέριλαντ, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Ορισμένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς και περίπου 20 τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα έξω από το Newsroom της εφημερίδας, δήλωσε στο Fox News εκπρόσωπος της αστυνομίας, η οποία έστειλε ισχυρές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή.

JUST IN: Pres. Trump has been briefed on Annapolis shooting, pool reports. White House deputy press secretary Lindsay Walters says “our thoughts and prayers are with all that are affected.” https://t.co/BP3z86fJvv